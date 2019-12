Gelungene Rückkehr und erfolgreicher Einstand: Während Katrin Ofner bei ihrem Comeback im Ski-Cross-Weltcup am Samstag mit Platz fünf erneut vorne mitmischte, zeigte Quereinsteiger Thomas Mayrpeter an seinem Premieren-Wochenende auf: Der ehemalige Alpin-Speedfahrer Mayrpeter (27) fuhr in Val Thorens auf Rang sieben. Daniel Traxler wurde Zwölfter.