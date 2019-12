In liebevoller Feinarbeit wurden insgesamt 237 Knusperhäuschen hergestellt, allesamt reich verziert mit buntem Zuckerguss, bei denen sogar die Hexe von Hänsel und Gretel durchaus neidisch werden könnte. Auch eine Windmühle mit sich drehenden Flügeln findet sich in der Lebkuchen-Stadt, auf einer kleinen Anhöhe erhebt sich überdies eine detailreich gestaltete Kirche und auch eine Festung, die aus nicht weniger als 3500 Biscuit-Blöcken hergestellt wurde, allesamt natürlich per Hand geformt.