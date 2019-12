„Liebe Mutter! Da es nun hier schon sehr kalt ist und alles weiß verschneit, denken wir schon sehr an Weihnachten. Ein Weihnachten, das wir diesmal wohl sehr einsam feiern werden, wie noch nie, aber wir werden im Geiste auch nie so bei euch sein wie diesmal, wenn wir in einer kleinen Russenhütte eng beisammen sitzen und frieren. So Gott es will, stehen wir dann am nächsten Weihnachtsfest zusammen unter dem Baum.“ Die Feldpost war langsamer als die Todesnachricht