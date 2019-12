Knapp 14 Prozent der in Tirol aufgestellten Christbäume wachsen in heimischen Wäldern. Im Grün fürs Fest steckt sehr viel Arbeit und so manche überraschende Fähigkeit. Der Verein der Tiroler Christbaumproduzenten steht seit 25 Jahren für heimische Qualität und weiß, was einen Tiroler Christbaum ausmacht.