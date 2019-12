Rose reagierte auf den Dauerdruck der Bayern und stellte im Mittelfeld von einer Doppel-Acht auf eine Doppel-Sechs um. Dies nahm den Bayern etwas an Wucht im Angriff. Gladbach kam etwas besser ins Spiel, nach Seitenwechsel gingen die Gäste dennoch durch Ivan Perisic (49.) verdient in Führung. Doch die Borussia reagierte wütend und war plötzlich spielbestimmend. Erst köpfelte Rami Bensebaini den Ausgleich (60.), in der Nachspielzeit machte er nach einem Foul von Javi Martinez, der Gelb-Rot sah, die zweite Niederlage der Bayern in Folge vom Elfer-Punkt perfekt.