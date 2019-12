Laut Dekret ist es also nicht nur Kronprinzessin Amalia verboten, in das belgische Königshaus einzuheiraten, sondern auch ihren zwei Schwestern. Sollte sich die 16-Jährige aber doch in Prinz Gabriel, der zwar nicht Thronfolger, aber im gleichen Alter wie Amalia ist, verlieben, so würden die Eltern aber wohl eine passende Lösung finden, ist sich der Adelsexperte sicher.