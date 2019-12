Mehrere Taten pro Nacht

In Bad Ischl, Bad Goisern und Marchtrenk schlug der 51-Jährige in Oberösterreich zu, hatte vor allem Geschäfte im Visier, knackte pro Nacht immer mehrere. Zuletzt war er in Ebensee aktiv, wo Polizisten den Serientäter am Bahnhof fassten. Er hatte in dieser Nacht zehn Einbrüche verübt.