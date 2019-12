Uns war es immer wichtig, dass die Musik die Herzen der Menschen berührt“, betont Maria Astenwald. Zusammen mit ihrem Mann Georg veranstaltet sie seit 18 Jahren das Benefizkonzert „Weihnachten in den Bergen“. Bis 2012 trat Georg noch mit seiner Musikgruppe, dem „Alpentrio Tirol“ in Kirchen auf – seither organisieren sie jedes Jahr ein neues Musikensemble, heuer spielt dieses zum dritten Mal ehrenamtlich im Dom zu St. Jakob in Innsbruck.