Zum Unfall kam es bereits Ende November - just an Thanksgiving, als der Lieferwagen mit seiner süßen und löchrigen Fracht in Brookhaven von der Straße abkam. Man habe den Notruf entgegengenommen, „den jeder von uns am meisten fürchtet“, hieß es seitens der Beamten. Doch das gesamte Ausmaß der Katastrophe sollte sich erst vor Ort in seiner ganzen Dramatik zeigen - und die Polizisten in ihren Grundfesten erschüttern.