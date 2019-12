Nach der Entscheidung für die neue SPD-Spitze mit Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans hat die Partei in einer Umfrage weiter an Zustimmung verloren. In dem am Samstag veröffentlichen Trendbarometer von RTL/ntv gibt die SPD gegenüber der Vorwoche drei Prozentpunkt ab auf elf Prozent. Die Union, AfD und FDP legten dagegen jeweils einen Punkt zu.