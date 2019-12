„Einfach einmal in Ruhe in den Keller gehen“

„Wenn schon einkaufen, dann bewusst und vor allem von regionalen Herstellern“, lautet die Devise des Kreativ-Duos. Weniger sei aber immer mehr: „Statt die 100. neuen Christbaumkugeln zu erwerben, könnte man doch einfach einmal in Ruhe in den Keller gehen und den alten Schmuck zusammensuchen und neu kombinieren.“