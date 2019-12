Im Oktober 2020 kommt der neue Jaguar F-Type in den Handel - als 1:64-Miniatur von Hot Wheels. Dafür wird der kleine Protagonist in einem spektakulären Video gefeiert: Noch in ein schwarz/weißes Tarnkleid gehüllt absolviert er auf einer 323 Meter langen Hot-Wheels-Bahn 25 Loopings, drei Sprünge, vier Brückenüberquerungen und 44 Kurven quer durch Jaguars Designstudio zurück. Und auch im echten Autoleben tut sich viel beim F-Type!