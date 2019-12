Wie unter anderem der britische „Guardian“ berichtet, hatten die zwei nigerianischen Tischtennisspieler an der Interuniversitären-Sport-Weltmeisterschaft in Pula teilgenommen. Sie kamen am 12. November in Zagreb an. Das Turnier dauerte sechs Tage, und die beiden sollen noch vor dem Heimflug einen Spaziergang in der Hauptstadt gemacht haben, als eine Polizeistreife sie aufgriff.