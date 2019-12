Verkehr: Wenn der Plabutschtunnel, wie so oft der Fall, wieder einmal gesperrt ist, folgt - wie das Amen in Gebet - das große Verkehrschaos in Graz. Gerade in der Früh, wenn Zehntausende zur Arbeit in die Landeshauptstadt einpendeln, gibt es in regelmäßigen Abständen einen Verkehrskollaps. Hier muss die neue Regierung gemeinsam mit der Stadt Graz endlich Lösungen finden! Auch der geplante, von Pendlern und Wirtschaft vehement geforderte Bau des dritten Autobahn-Fahrstreifens zwischen dem Knoten Graz-West und Wildon in beiden Richtungen sollte bald auf Schiene sein.