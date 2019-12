Wieder hat es auf der B76 (Radlpass Straße) in der Weststeiermark gekracht: Am Freitagnachmittag stießen in Rassach, im Bereich des „Wiazhauses Putzers“, zwei Autos zusammen. Eine Frau musste schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen werden. Die Feuerwehren Rassach und Bad Gams rückten aus.