Der deutsche Dennis Schröder erzielte einen Treffer, der den Fans noch lange in Erinnerung bleiben wird. In einer fast aussichtslosen Lage, eine Sekunde vor Schluss, beim Stande von 122:120 für den Gegner, bekam seine Mannschaft Oklahoma City Thunder den Ball zugesprochen. An der eigenen Grundinie. Der neuseeländische Legionär Steven Adams nahm den Ball und spielte einen Pass quer über das Feld zu Schröder, der nur noch aus der Nähe einzuwerfen brauchte. So einen Pass geben sonst nur die besten Quarterbacks der NFL. In der Verlängerung ließ Oklahoma dem Gegner Minnesota Timberwolves keine Chance (139:127).