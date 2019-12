Verein sammelte insgesamt 382.000 Euro an Spenden

Strache hatte im Sommer 2017 vor versteckter Kamera gegenüber der vermeintlichen russischen Oligarchen-Nichte erläutert, wie man Großspenden über einen gemeinnützigen Verein schleusen würde, ohne sie an den Rechnungshof zu melden. „Austria in Motion - Verein zur Reform der politischen Kultur in Österreich“ hat eigenen Angaben zufolge Spenden in der Höhe von 382.000 Euro gesammelt.