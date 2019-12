Michael Grabner hat sich mit den Arizona Coyotes in der National Hockey League am Freitagabend bei den Pittsburgh Penguins mit 0:2 geschlagen geben müssen. Jewgeni Malkin brach erst in der 48. Minute die Torsperre, Brandon Tanev traf dann zwei Sekunden vor der Schlusssirene ins leere Tor. Grabner schoss einmal aufs gegnerische Gehäuse. Die Coyotes hatten zuletzt zwei Siege in Folge geholt.