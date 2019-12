Roswitha Stadlober ist als zweifache Siegerin des Slalom-Weltcups und Vize-Weltmeisterin seit jeher mit dem Sport verbunden. Aber nun hat die Gründerin des Vereins KADA (Karriere danach) eine neue Aufgabe: Sie ist Pressesprecherin des quasi nicht mehr vorhandenen Langlauf-Weltcupteams! Damit ist die Radstädterin vor allem Medienbetreuerin ihrer Tochter Teresa, die am Samstag in Lillehammer (Nor) im Skiathlon allein auf weiter ÖSV-Flur ist. „Eine neue Erfahrung“, so die 56-Jährige, die aber für alle potenziellen Weltcupläufer wie Berni Tritscher und Lisa Unterweger Aussendungen verfasst.