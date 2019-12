Ein tragischer Autoabsturz hat sich in der Nacht auf Samstag in der Gemeinde Himmelberg ereignet. Die Freiwillige Feuerwehr Himmelberg musste um 6.49 Uhr zur Teuchner Höhenstraße ausrücken, da ein Auto 80 Meter in die Tiefe gestürzt war. Der Autolenker konnte nur noch tot geborgen werden. Die genaueren Umstände zum Unfall sind noch Gegenstand der Ermittlungen.