Ilzers Kommentar dazu ist kurz und bündig: „Ehrlich gesagt , hatte ich in dieser Saison schon größere Sorgen als eine abgesagte Weihnachtsfeier. Und was das Trainingslager betrifft, so wird uns schon genug Kreatives einfallen, auf dem Platz eines Regionalligisten werden wir nicht trainieren, wenn wir selbst einen Kunstrasenplatz und einen Platz mit Rasenheizung haben. Und noch ist da ja das letzte Wort nicht gesprochen, vielleicht gibt es noch Möglichkeiten.“