„Danke Schweiz und Swissmint für diese unglaubliche Ehre und dieses Privileg“, twitterte Federer. Der 38-Jährige ist mit 20 Grand-Slam-Titeln Rekordhalter in der Kategorie und hat bis dato 103 Einzeltitel gewonnen. Federer hat laut der Herren-Organisation ATP in seiner bisherigen Karriere rund 130 Millionen Dollar (117,3 Millionen Euro) an Preisgeldern verdient. Im Mai soll auch eine 50-Franken-Münze in Gold mit Federers Konterfei folgen.