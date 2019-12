Nur konservativ rangehen

Auch Conny Hütters Kreuzbandriss beim Finale in Andorra ist fast neun Monate her. Dennoch ist von einem Comeback noch nicht die Rede. Womit der ÖSV bei den Verletzungen sichtlich auf die Bremse steigt. Wunderheilungen sind passe. „Jede Verletzung ist unterschiedlich, aber alles andere, als konservativ an die Sache heranzugehen, macht in Zeiten von knackigen Pisten und aggressivem Material in unseren Augen keinen Sinn,“ sagt Assinger.