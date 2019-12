Weil LaMarcus Aldridge (19 Zähler, 13 Rebounds am Ende) wieder fit war und Coach Gregg Popovich auf Rudy Gay als Center in der Startformation setzte, kam der rot-weiß-rote NBA-Pionier von der Bank. Pöltl brachte es auf 18:07 Minuten Spielzeit, in denen er auch drei Rebounds, einen Assist und drei blocked shots verzeichnete.