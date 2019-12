Der ehemalige Rapid-Finanzreferent schaffte es am 25. November mit einem Sieg in der Kampfabstimmung gegen Roland Schmid in den Präsidentensessel. In den Wochen davor hatte der Wahlkampf für viel Aufsehen gesorgt. „Das wirklich Positive danach war, zu erkennen, dass die Gräben nicht so tief sind wie von mancher Seite vermutet. Wir sind mit allen sehr ordentlich im Gespräch, auch mit Leuten, die uns nicht gewählt haben“, erzählte Bruckner.