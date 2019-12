Der zweite Freitags-Höhepunkt setzte die Zuschauer in der ausverkauften Salzburgarena spät nachts unter Strom: Die K. o.-Sprung-Premiere fand begeisterte Zustimmung. Umso mehr, als sich mit Willi Fischer auf „Dollargirl“ ein Oberösterreicher den Sieg in diesem neuen Parallel-Format krallte. Im Finale schlug er die Tschechin Sofie Najmanova mit „Lexus“. Platz drei ging an den Italiener Simone Coata auf „Cartino“.