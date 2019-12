Die Meisterringer des AC Wals fiebern dem Saisonhöhepunkt entgegen: In der Walserfeldhalle steht im Heimfinale gegen den Erzrivalen KSK Klaus heute, Samstag, der 53. Titel der Vereinsgeschichte auf dem Programm. Davor ging´s in die Sauna - zum „Abkochen“ für die Mattenduelle und für zwei Akteure als mentale Einstimmung auf ihr am Montag startendes Trainingscamp in Finnland.