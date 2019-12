Während in Znojmo, Linz und Klagenfurt die Entscheidungen erst spät gefallen waren, wurden in Innsbruck schon früh die Weichen zum Auswärtssieg der Vienna Capitals gestellt. Brenden Kichton und Dominic Hackl sorgten mit Treffern in der 9. und 13. Minute für ein rasches 2:0, Alex Wall stellte kurz nach der ersten Pause auf 3:0. Die Haie aus Tirol waren in der Folge zu zahnlos, um die Gäste noch einmal in Bedrängnis zu bringen. Es blieb ein Ehrentreffer durch Joel Broda (41.). Die Graz99ers waren gegen HCB Südtirol spätestens nach einem Doppelschlag Ende des zweiten und Anfang des dritten Spielabschnitts auf der Siegerstraße: Philipp Lindner (40.) und Dwight King (44./PP) erhöhten die bis dahin knappe 2:1-Führung gegen die Gäste aus Italien auf 4:1, die auch den Endstand bedeutete.