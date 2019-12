Victoria Max-Theurer und ihr neunjähriger Rockabilly haben mit 72,149 Prozentpunkten am Freitag den Grand Prix Special im Dressurreiten beim Amadeus Horse Indoors in der Salzburgarena gewonnen! Platz zwei ging an die Schweizerin Estelle Wettstein auf ihrer Stute West Side Story (71,277) vor Superstar Isabell Werth aus Deutschland mit Quintus (71,043).