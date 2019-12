Bei einer Gasexplosion und einem darauffolgenden Brand in einem zwölfstöckigen Hochhaus in der ostslowakischen Stadt Presov sind am Freitag mindestens fünf Menschen gestorben. Über die Zahl der Verletzten gibt es keine genauen Angaben. Die Feuerwehr ist weiterhin im Einsatz, das Gebäude soll akut einsturzgefährdet sein.