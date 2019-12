Das versteht Porsche-Austria Geschäftsführer Wilfried Weitgasser als Auftrag. Acht Monate Bauzeit und sechs Millionen Euro investierte das Unternehmen in die Mondstadt in der Sterneckstraße. Eine „Herzensangelegenheit.“ „Der Mond ist ein Symbol für den gesellschaftlichen Aufbruch, Großes zu erreichen. Der beginnt hier in Salzburg, passend in der Sterneckstraße“, sagt Weitgasser. Neben der Erlebniswelt beherbergt die Mondstadt nämlich einen Forschungsbereich und eine Expertenwerkstatt für Batterien und Dutzende Autos, die aussehen wie aus einem Weltraumfilm. „Die Kunden können Oldtimer zu uns bringen. Wir machen ein Elektroauto daraus“, erzählt Weitgasser. Auch die neue Moon City hat alte Wurzeln. Wo sie steht, war früher ein klassischer Porsche-Händler. „Auch das ist ein Symbol für den Aufbruch in eine Zukunft alternativer Mobilität.“