Falle für Scheinkauf aufgebaut

Die in der Vergangenheit so hart kritisierten Staatsschützer leisteten beste Arbeit. Am Stadtrand wurde für den Scheinkauf eine Falle aufgebaut. Als drei verdächtige Slowaken in einem Auto auftauchten, schnappte die Polizei-Eliteeinheit Cobra zu und nahm die Männer fest.