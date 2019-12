Wegbegleiter Helmut Marko weiß: „Jochen ist zwar in Mainz geboren, aber er ist in Graz aufgewachsen und hat sich immer als Grazer gefühlt. Nur durch die Euphorie seiner Erfolge wurde aus dem Skiland Österreich ein Motorsportland. Ohne Jochen hätte es den Österreich-Grand-Prix in dieser Form nie gegeben. Er war ein Popstar seiner Zeit.“ Nun gibt ihm „seine" Stadt etwas zurück.