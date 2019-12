Der gebürtige Weststeirer war im Jahr 1965 aus Maria Lankowitz zum GAK gekommen und als Stürmer rasch zum Stammspieler geworden. Nach nur drei Jahren wechselte Hohenwarter wohl auch im Nachhall zweier am Innsbrucker Tivoli gegen Wacker erzielter Tore zur Tiroler Spitzenmannschaft gen Westen. Noch vor dem 1. Meistertitel der Innsbrucker in der Saison 1970/71 ging es für Hohenwarter weiter in die zweite deutsche Liga, wo er in den kommenden Jahren 111 Spiele absolvierte.