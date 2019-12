Das Thema des Ausweichverkehrs in Salzburg ist sogar schon älter als die Vignette, die 1997 in Österreich eingeführt wurde. Bereits 1992 hat sich der Gemeinderat damit beschäftigt. In den vergangenen 15 Jahren verschärfte sich die Situation zusehends. Die Entlastung für die Anrainer könnte bis zu 40 Prozent betragen.