Auch beim Land Salzburg verfolgt man das Projekt Taubenhaus: Die SPÖ fordert per Antrag ein Konzept zur landesweiten Schaffung von Taubenhäusern. „Nicht nur in der Landeshauptstadt, auch in anderen Städten werden bei uns die Tauben zum Hygieneproblem“, sagt Landtagsabgeordnete Karin Dollinger (SPÖ). Zudem liegt ihr das Wohl der Tiere am Herzen: „Derzeit werden überall Stachel montiert, an denen sich die Tauben verletzen – das kann nicht die Lösung des Problems sein“, so Dollinger.