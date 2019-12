Mayer hatte seinen Dienstag-Crash im Riesentorlauf-Training gut weggesteckt, die dabei erlittene Muskelverletzung am Übergang von der Hüfte zum Oberschenkel merkte er im Rennen nicht. „In der Hüfte ist noch ein leichtes Ziehen da, aber während des Fahrens bin ich so im Fokus, da kann ich das relativ gut ausblenden“, erklärte der Kärntner, der Führender im Gesamtweltcup und in der Disziplinwertung bleibt.Dass die Fahrt von Odermatt zum Sieg reichen würde, hätte er sich nicht gedacht: „Ich habe mir die ersten fünf Fahrer im Athletenzelt angeschaut, Odermatt hat voll angegriffen. Aber mit dem Fehler ...“ Nach den am Vortag gefallenen paar Zentimetern Schnee präsentierte sich die Piste nicht mehr durchgehend so kompakt wie noch im Abfahrtstraining am Mittwoch, als Mayer Dritter war.