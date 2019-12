„Alarmstufe Dunkelgelb“ herrscht derzeit in der Region rund um Mistelbach! Die Serie an Einbrüchen nimmt kein Ende. Erst vor wenigen Tagen wurde das Haus einer älteren Dame ausgeräumt, während die Frau Holz für den Kamin holen ging. Die Einwohner sind jedenfalls in Aufruhr, bestätigt Jose A. aus Schrick. Denn auch der 32-jährige Familienvater bangt um Frau und Kleinkind - vergangene Woche erst plünderten Unbekannte sogar die Gartenhütte. „Meine Frau ist derzeit in Karenz. Und ich komme erst nach Einbruch der Dämmerung von der Arbeit nach Hause. Wir haben schlichtweg Angst um unser Kind sowie Hab und Gut“, betont A. im Gespräch mit der „Krone“.