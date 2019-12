Übergangsregierung kann sich Verschärfungen vorstellen

Brigitte Zarfl, für Gesundheit zuständige Ministerin der sonst so unpolitischen Übergangsregierung, kann sich jedenfalls Verschärfungen vorstellen: Sie arbeitet aber an einer Gesetzesnovelle, „damit ab dem nächsten Jahr verpflichtend Kinder vor Eintritt in Kindergarten oder Volksschule nachweisen müssen, dass sie die im Kinderimpfprogramm vorgesehenen Impfungen absolviert haben“. Fehlt dem Kind eine Impfung, soll man nochmals zur ärztlichen Beratung - mehr aber nicht.