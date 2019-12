Die Familie Walde produziert und vertreibt seit 1777 in Tirol Seife. Heute hat die Firma einen treuen Kundenstamm an Hotels, Pensionen, Industriebetrieben und weiteren Unternehmen - auch die zwei Geschäfte in Innsbruck laufen gut. Vor allem, weil immer mehr Wert auf nachhaltige Produkte aus der Region gelegt wird.