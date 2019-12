Arbeitgeber riet Opfer zur Vorsicht vor der Frau

„Gianmaria hat für mich gearbeitet. Er hat oft von seiner Freundin erzählt. Kennengelernt hat er sie in einem Hotel, als er sie für sexuelle Dienste bezahlt hat“, erzählt ein Unternehmer im Zeugenstand. Er und Kollegen hätten Gianmaria gewarnt. Der Italiener habe der Frau nämlich eine Wohnung finanziert, in die er aber nicht hinein durfte. Stattdessen hätte er im Flur schlafen müssen. Der Zeuge wusste auch von einer Lebensversicherung zu berichten, die sein Mitarbeiter für die Tochter seiner Freundin abgeschlossen hätte. „Wir haben Gianmaria gesagt, er soll so schnell wie möglich heimfahren, er ist in Gefahr. Aber er war unsterblich in sie verliebt und blauäugig, konnte die Situation nicht einschätzen. Ein paar Tage, nachdem ich ihm Geld für ein Ticket nach Hause geborgt habe, erfuhr ich dann von seinem Tod.“