Chiles Autobahn ist die teuerste der Welt

Was ist da los? Chile ist doch das relativ wohlhabendste Land Lateinamerikas, galt sogar als Musterstaat und Hort der Stabilität? „Aber unter der Oberfläche schwelten wie in einem Vulkan die Probleme“, erklärt der Österreicher. „Das gilt besonders für die seit General Pinochet extrem neoliberale Wirtschaftspolitik, die die wohlhabende Klasse noch viel reicher machte, jedoch für die breite Bevölkerungsschicht nicht die erhoffte Verbesserung ihrer Lebensumstände brachte: krasse soziale Ungleichheit, die sogar die Mittelschicht trifft; völlig ineffizientes Gesundheitssystem; niedrige Gehälter und Pensionen; kostspieliges, nur privates Bildungssystem; teuerste Autobahnen des Kontinents bei der Notwendigkeit stundenlangen Pendelns zu den Arbeitsplätzen. Ihre Benützung ist allein in der Stadt hier pro Monat so teuer wie in Österreich die Jahresvignette - und das bei den hier viel niedrigeren Einkommen.“