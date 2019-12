Im Klartext: Diese Zertifikate passen sich preislich an den Markt an, sie stellen sicher, dass das Klimaziel erreicht wird, und die Bevölkerung hat nicht nur das bessere Klima als Vorteil, sondern es kommt auch Geld in den Staatssäckel, mit dem man wieder Steuern und Abgaben senken kann. Darum der Titel „Doppelte Dividende“, sprich besseres Klima und höhere Kaufkraft.