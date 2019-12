Eine spannende Meldung: Österreichs Basketballverband verstärkt sein Engagement im Bereich „Drei gegen Drei“. Dank des Booms in der Trendsportart, die der Weltverband „FIBA“ sehr stark pusht und die nächstes Jahr in Tokio bereits olympisch ist, hofft man, generell ein neues Feuer unter den Körben zu entfachen. Auch für einige steirische Korbjäger könnte damit in Zukunft die olympische Fackel lodern...