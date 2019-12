„Es ist also mitnichten so, dass die Bettelei in Innsbruck gänzlich unattraktiv geworden ist. Das stille Betteln ist auch nicht ganz so harmlos, wie der Begriff den Anschein erweckt: Wie die polizeiliche Erfahrung gezeigt hat, liegt in den allermeister Fällen gewerbsmäßige Bettelei vor“, sagt Greil. Die betroffenen Personen hätten weder einen Wohnsitz noch irgendwelche anderen Anknüpfungspunkte in Österreich, sondern seien ausschließlich zum Zweck des Betteln nach Österreich gekommen.