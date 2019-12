Im Fokus steht das Katastrophenmanagement. Zuständige Behörden müssen in echten Situationen schließlich einen kühlen Kopf bewahren. Die Kommunikation mit der Bevölkerung und den Medien muss optimal funktionieren, damit keine Panik ausbricht. Bei der im letzten Jahr durchgeführten Übung mit dem Titel „Gasmangellage in Süddeutschland’’ durften erstmals auch Elmar Rizzoli und Lisa Reinthaler von der Gemeindeeinsatzleitung in Innsbruck teilnehmen. Am Mittwoch berichteten sie im Innsbrucker Plenarsaal über ihre Erfahrungen und Erkenntnisse.