Das Grazer Software-Unternehmen Leftshift One hat ein Investment in Millionenhöhe an Land gezogen: Das Unternehmen hat eine Plattform entwickelt, die mit künstlicher Intelligenz branchenübergreifende KI-Softwarelösungen entwickeln kann. Das wurde am Freitag bei einem Pressegespräch in Graz präsentiert. 25 zusätzliche Softwareentwickler werden nun gesucht.