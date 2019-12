Geld zurück

Übersetzt heißt das: „Jene Kunden, die ihren Vertrag nur am Telefon ausgemacht haben, es keine schriftliche Bestätigung gab, bekommen ihr Geld zurück“, erklärt Weiß. Die Werbung bei den Kunden erfolgte, wie bei einer Welserin, so, dass diese das erste Jahr ein günstiges Sky-Paket erhielt, dann folgte eine Verlängerung, obwohl schriftlich nichts fixiert worden war. Sky bot zuerst nur an, von 1527 Euro, die die Welserin bezahlt hatte, 800 € zu erstatten. Der Rest würde einbehalten, da sie das Programm nutzte – rechtswidrig.