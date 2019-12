Traumhafte Verarbeitung

In puncto Verarbeitung ist das Thinkpad X1 Yoga ein Traum. Das Gerät steckt in einem hochstabilen dunkelgrauen Gehäuse aus CNC-gefrästem Aluminium, das weder am Deckel, noch an der Handballenauflage oder der Unterseite bei Druck nachgibt. Es ist verwindungssteif, fühlt sich hochwertig an, ist unempfindlicher gegen Schmutz als die matten Plastikgehäuse, die Lenovo sonst für seine Thinkpads wählt. Kurzum: In puncto Verarbeitung haben wir rein gar nichts auszusetzen. Im Gegenteil: Besser geht es kaum.