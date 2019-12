Flucht durchs Fenster endete in Sackgasse

Doch der 22-Jährige konnte flüchten, lief hin-unter auf die Goethestraße und rief um Hilfe. Zwei Täter gaben Fersengeld, ein 16-Jähriger und eine 19-Jährige – beide Österreicher – versuchten übers Fenster und dann Dach den anrückenden Polizisten zu entkommen. Das Mädchen wurde am Vordach verhaftet. Der Bursch lief am Dach herum, trat Schindeln ein und drohte zu springen. Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt, Die Berufsfeuerwehr Linz baute einen „Sprungretter“, ein überdimensionales Luftkissen, auf. Doch der 16-Jährige gab dann auf.